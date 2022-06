Woning agent voorwerp van wraakactie met vuurwerk

Het incident deed zich voor op zaterdag 11 juni toen er door middel van vuurwerk opzettelijk brand werd gesticht aan het huis van de agent. Na onderzoek bleken zes verdachten in beeld te komen, die werden allen ondervraagd en bekenden de feiten. Eén van hen speelde in het verleden zijn bommetjes al eens kwijt aan de agent en die persoon wilde zich nu wreken. Het parket in Leuven werd op de hoogte gebracht. “De collega was enige tijd werkonbekwaam door de impact. Hij kreeg bijstand van het stressteam van de politie. Zo’n incident stemt tot nadenken, ook bij de collega’s. Politiemens zijn is geen alledaagse job. Dat maakt de job ook wel leuk, maar het is echt wel een confrontatie met de risico’s die aan ons beroep zijn gebonden”, vertelt korpschef Bart Van Thienen.