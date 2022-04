Win gratis duoticket voor nieuwste show van Circus Barones

Tielt-Winge Kunstig 3D zebrapad dient niet enkel als oversteek­plaats : “Automobi­lis­ten vertragen automa­tisch”

Tielt-Winge heeft een primeur in de regio te pakken. Meer bepaald in de Haldertstraat in deelgemeente Houwaart. Hoewel het er wel degelijk zone 50 is, lijkt het soms wat weg te hebben van een snelweg. Om dit probleem aan te pakken en de verkeersveiligheid aan te verhogen werd er een 3D zebrapad aangelegd. “Het gaat voorlopig om een proefproject, mogelijk komen er nog meer in onze gemeente”, zegt schepen van openbare werken Gunther Clinckx.

