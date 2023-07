Wil jij een perceel van natuur en bos overnemen

Café ‘t Wit Paard nodigt vier bands uit voor nieuwste editie Metal Militia

Wie zin heeft in een avond stevig gitaargeweld kan op donderdag 20 juli terecht in café ‘t Wit Paard in Heist-Goor. Voor de nieuwe editie van Metal Militia ontvangt de zaak in de Pastoor Mellaertsstraat vier metalbands: Reloder, Patroness, Promise Down en GunsBlaze. De eerste band speelt om 19.30 uur. Toegang is gratis.