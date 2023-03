Wil jij een buurtfeest organiseren? Hiervoor kan je premie krijgen van de stad

Gemeente waarschuwt voor frauduleu­ze mails: “Ga niet in op betaalver­zoek”

Het lokaal bestuur van Heist-op-den-Berg waarschuwt voor frauduleuze mails verstuurd vanuit Doma Incasso, in naam van het lokale bestuur. “Die mails zijn vals, ga dus zeker niet op in op het betaalverzoek”, deelt de gemeente mee. “De mail wordt verstuurd vanuit het mailadres fixdebt.services@outlook.com. Heist-op-den-Berg en Doma Incasso zijn op geen enkele manier verbonden aan die mails. Het gemeentebestuur doet voor de minnelijke invordering van belastingen, facturen en GAS-boetes geen beroep op externe partners. Voor de gedwongen tenuitvoerlegging van onze schuldvorderingen doen we beroep op gerechtsdeurwaarders. Kreeg je deze mail of een ander verdacht bericht? Stuur het door naar verdacht@safeonweb.be.”