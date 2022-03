Wie stuurt Petra (55) uit Aarschot een kaartje voor haar dubbele verjaardag? “Veel kaartjes krijgen, is haar grote vreugde”, vertelt mama Lucienne

Petra Alaerts uit Aarschot kwam op 8 april 1967 ter wereld, net zoals vele andere baby’s. En toch werd al snel duidelijk dat het kindje van Jos Alaerts en zijn vrouw Lucienne niet was zoals alle andere mensen. Petra werd immers geboren met een mentale aandoening waardoor ze de wereld heel haar leven lang zou zien als een kind. “Vol verwondering dus”, vertelt vader Jos. “En dat doet ze nu al 55 jaar, iets wat volgens de artsen van toen nooit realiteit kon worden. Maar het gaat toch gebeuren op 8 april 2022. Petra is ons zonnekind. Wij hadden haar destijds niet meteen verwacht en ook voor ons was ze dus een verrassing. Maar tot op heden kunnen wij onze vreugde voor dit geschenk amper met woorden beschrijven. Uiteraard heeft ze wel eens dagen dat ze vooral mompelt en een beetje treurt, vooral als de zon niet meteen zichtbaar is. Maar door haar meer kinderlijke kijk op de wereld is Petra heel erg snel terug blij te maken als het eens even tegenzit.”

De brievenbus openen en kijken wat de postbode heeft gebracht, is voor haar het topmoment van de dag. Ze gaat soms wel drie keer per dag kijken of er iets in de brievenbus is toegekomen

Wat Petra bijvoorbeeld erg blij maakt, is een postkaart krijgen en dat komt erg goed uit nu haar 55ste verjaardag in zicht is. “Het grootste wondermiddel voor haar geluk zijn inderdaad postkaarten of kaartjes in het algemeen”, vertelt mama Lucienne. “De brievenbus openen en kijken wat de postbode heeft gebracht, is voor haar het topmoment van de dag. Ze gaat soms wel drie keer per dag kijken of er iets in de brievenbus is toegekomen. Kaartjes zijn echt haar grote vreugde. Uren kan ze besteden aan het bekijken van kaartjes en plaatsen over heel de wereld. En dan begint ze soms plots te zingen…Is dat niet schitterend? Als een mens zo snel tevreden en gelukkig kan zijn?”