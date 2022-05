What’s up 3.0 leert leerlingen van BuSo De Brug waar ze na de schooluren terecht kunnen

“Vandaag was het whats’up 3.0 voor de leerlingen uit BuSo De Brug in Aarschot. De leerlingen waren super enthousiast. We hebben een hele toffe namiddag kunnen organiseren. We hebben hamburgers gebakken, workshops georganiseerd, en we kregen heel wat positieve feedback van de leerlingen. Met enkele momenten regen, maar toch heel wat zon hebben we er zeker een geslaagde editie van kunnen maken”, vertelt leerkracht Gunther Janssens.