Werken Herseltsesteenweg zorgen voor verkeershinder: “Ik heb begrip voor alle frustratie, maar Aarschot is nog steeds bereikbaar”

AarschotSinds 19 april is de Herseltsesteenweg tussen de Kerkstraat en de Kalsterloop volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Voor vele een ramp, zo blijkt. Want dit drukke verkeer wordt nu omgeleid via de Liersesteenweg, en zorgt voor enorme files tijdens de spitsuren. Dit zorgt voor heel wat ophef bij de inwoners. Het regent dan ook negatieve reacties - en mopjes - op sociale media. Schepen van mobiliteit Stef Van Calster reageert.

“‘Een helikopter heb je nodig, kunde over de werken’, ‘Niet te verstaan. Wie beslist zoiets’, ‘Welkom in Aarschot, de parel van het Hageland waar het altijd een beetje in de file staan is’, ‘Een beetje? Gisteren anderhalf uur’, ‘Grootste escape room van Vlaams Brabant’ en ‘Gisteren stond er een file van het kruispunt Begijnendijk tot kruispunt Aarschot (hubo/carrefour). Omstreeks 16h. Sta daar maar eens in.’”, klinkt het bij de inwoner van in en rond Aarschot. Dit zijn maar enkele reacties van de vele die er momenteel op de sociale media van Aarschot circuleren. De werken in Aarschot zijn hét gespreksonderwerp, dat is zeker, en de inwoners en passanten zijn alles behalve tevreden.

Begrip

“Ik heb heel veel begrip voor alle frustratie die er nu heerst, mijn ouders wonen in Ramsel dus ik sta zelf ook veel in de file", zegt schepen van mobiliteit Stef Van Calster (N-VA). Eénrichtingsverkeer op de Herseltsesteenweg is helaas niet mogelijk. Het Vlaams Agentschap voor Wegen en Verkeer(AWV) die bouwheer zijn van deze werken, maken daar de inschatting dat dit te gevaarlijk zou zijn voor de mensen die er moeten werken en voor het verkeer zelf. Ik ben absolute fan van vlot verkeer voor alle vervoersmiddelen, maar een mensenleven staat daar wel boven.”

Een plan van de werken en de omleiding, gemaakt door de stad Aarschot.

Ondanks de verkeershinder zijn de werken volgens schepen Van Calster wel écht nodig. “Ik denk ook dat veel Aarschottenaren al in de file hebben gestaan op het kruispunt - waar ze nu aan werken op de Herseltsesteenweg - omdat één auto moest afslaan richting Gijmel of richting Ourodenberg. Je zal dan misschien ook gemerkt hebben dat er van een fatsoenlijk voetpad of fietspad zelfs geen sprake is. Hopelijk ziet iedereen in dat die werken wel degelijk nodig zijn.”

200 werkdagen

En ook op de vraag waarom de werken zo lang duren heeft de schepen een antwoord klaar. “AWV geeft een schatting van ongeveer 200 werkdagen. Want ook iemand die in de bouw werkt heeft recht op vakantie. Hierin zitten onder andere ook de dagen weerverlet. Een andere reden is de riolering die tot vier meter diep zit. Dat maakt het werk moeilijker”, legt schepen Van Calster uit.

“We monitoren als stad - samen met AWV - constant de situatie. AWV verwacht ook dat het verkeer zich nog wat meer moet aanpassen aan de nieuwe situatie.” Vanaf Begijnendijk tot op de aansluiting met de Ter Heidelaan zijn nu ook dynamische lichten geplaatst, deze zullen ook vanaf volgende week aangepast worden om de verkeersdoorstroming vlotter te laten verlopen.

File op de Liersesteenweg.

Opgepast met mopje

“Ik zou wel willen oproepen om wat voorzichtig te zijn met te verspreiden dat Aarschot niet bereikbaar is, ook al is het grappig of cynisch bedoeld, niet iedereen gaat het zo opvatten. Er zijn heel veel van kleine tot grote zelfstandigen die hun brood verdienen met het feit dat onze stad nog steeds bereikbaar is dus laten we dat beeld nu niet te fel gaan ophangen.”

Het stadsbestuur vraagt ook je aan de snelheden en regels voor plaatselijk verkeer te houden. “Anders moeten we nog strenger worden met de nodige effecten op onze handelaren en dat moeten we absoluut vermijden. Zeker omdat er in de werfzone op de Herseltsesteenweg een crèche voor 55 kindjes ligt en een dokter. Ik zou heel heel graag hebben dat die nog kunnen functioneren, maar dan moeten we daar allemaal ons deel voor doen.”

Gijmelsesteenweg

De frustratie ligt niet enkel bij de Herseltsesteenweg, want ook op de Gijmelsesteenweg is er al een hele tijd verkeershinder. Bovendien zouden de werken daar al enige tijd stil liggen en dat roept toch wat vragen op bij de inwoners. “Het idee op de Gijmelsesteenweg was om de fietspaden te vernieuwen, dit zou enkele weken duren. Wij zijn daar als stad geen bouwheer - wat de situatie moeilijker maakt voor ons -, maar de aannemer werd geconfronteeerd met enkele onvoorziene omstandigheden. Men is daar op buizen in de grond gestoten waar een andere aannemer voor moest komen. Dat kan natuurlijk vertraging veroorzaken, want ook die mensen hun agenda zit vol.” Maar er is ook goed nieuws. “Ik heb de aannemer op sociale media zien reageren dat hij deze week terug van start gaat. Dat geeft me weer hoop dat het echt vooruit zal gaan. Want dit is niet meer uit te leggen. Het is echt meer dan hoogdringend tijd om voort te doen.”

Werken Herseltsesteenweg zorgen voor verkeershinder