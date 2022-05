Werken aan terugslagkleppen van de Grote Motte naar de Demer vanaf 10 mei

Leuven Gitaarbou­wer Hilko Nackaerts (48) werkte samen met James Brown en Simple Minds en maakt nu ook exclusieve sauzen: “Eigenlijk is alles begonnen aan de toog van café Allee”

Hilko Nackaerts wist het al als kind: ik ga gitaren bouwen…Ondertussen is de man achter Hilko Guitars 48 jaar jong en de passie voor de gitaar is er nog steeds, al bracht de coronaperiode wel een nieuw hoofdstuk in het leven van de Leuvenaar. “Naast Hilko Guitars is er nu ook Hilko Cuisine. Eten boeide me altijd al maar pas nu doe ik er ook iets mee op professioneel gebied. Ik maak exclusieve sauzen en kruiden”, klinkt het.

8 mei