Werken aan de Grote Laakweg zorgen voor lichte hinder

Ramsel Legendari­sche cafébazin Yvonne (92), die 72 jaar achter toog stond, overleden: “Ze was niet ziek, ze was gewoon op”

Heel Ramsel is in rouw na het overlijden van de geliefde cafébazin Yvonne Verlinden. Maar liefst 72 jaar baatte ze in de Herseltse deelgemeente café De Nachtegaal uit. Haar kroeg was elke dag van ‘s morgens tot ‘s avonds geopend en een pintje kostte er nog amper 1,20 euro, maar bovenal kwam je naar De Nachtegaal voor de hartelijkheid van Yvonne. Zondagochtend is Yvonne, die net geen 93 is geworden, vredig ingeslapen in haar woonkamer, vlak naast haar dierbare café.

30 augustus