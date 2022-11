Welzijnsraad Aarschot biedt gratis les reanimeren en defibrilleren aan

Op dinsdagavond 29 november van 19 uur tot 22 uur organiseert de Welzijnsraad Aarschot deze reanimatielessen in samenwerking met Rode Kruis-Aarschot. Ze willen iedereen de kans geven om te leren hoe je iemand hulp van levensbelang kan bieden. De les vindt plaats in de lokalen van het Rode Kruis in Aarschot in de Boudewijnlaan 2. De les is gratis, maar inschrijven is verplicht via karlien.vanpee@aarschot.be of 016 63 94 66.