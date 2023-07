WEER. Stralend zonnig weer in Aarschot vandaag

Bus belandt in gracht naast rijbaan

Op de Liersesteenweg (N10) in Heist-op-den-Berg is dinsdagochtend een bus van De Lijn naast de rijbaan beland. De bus kantelde ook deels in de gracht. Op de bus vielen geen gewonden. De chauffeur ervan werd voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. De bus moest uiteindelijk getakeld worden. Hinder voor het verkeer was er niet.