WEER. Kans op overwegend bewolkt weer vanochtend in Aarschot

Camping Switch biedt jongeren unieke ervaring om talenten te ontdekken: “Kampeer­ders kunnen genieten van een vakantie dicht bij huis”

Van 21 augustus tot 25 augustus organiseren de jongeren en begeleiders van de Switch in Holsbeek ‘Camping Switch’, op basis van het tv-programma De Kemping met Tijs Vanneste. Vier nachten lang kunnen telkens 80 kampeerders ontvangen worden in Rotselaar, en zij mogen zich verwachten aan een unieke camping in een gezellige setting met catering, een zomerbar en workshops. “Voor de deelnemende jongeren is de camping een omgeving waarin ze hun talenten ontdekken en hun grenzen kunnen verleggen.”