WEER. Kans op helder weer vanochtend in Aarschot

Domino’s Pizza zoekt overnemer voor gesloten zaak in Bergstraat

Domino’s Pizza zoekt naar een overnemer voor het filiaal in de Bergstraat van Heist-op-den-Berg. De zaak deed in maart de deuren dicht. “We bieden allereerst onze huidige franchisenemers de kans om verder uit te breiden. Desalniettemin zoekt Domino’s Pizza België altijd ondernemers die samen met ons verdere groeiambities willen realiseren”, aldus Marianne Kemps, woordvoerder van de pizzaketen. In het najaar van 2022 gingen de deuren van concurrent Pizza Hut in de Bergstraat definitief dicht.