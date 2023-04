WEER. Kans op bewolking in Aarschot vanochtend

Vrienden van frontzan­ger van Portland kijken eerste aflevering Liefde voor Muziek: “Ik heb alle nummers al gehoord, en het is ongeloof­lijk”

De kop is eraf! Dinsdagavond ging het nieuwe seizoen van Liefde voor Muziek van start. Onder meer Portland, met frontzanger Jente Pironet, zal zich elke week verdiepen in het repertoire van de andere artiesten. Jente sprak dinsdagavond met vrienden en familie af voor de eerste aflevering in De Kloostergang in Aarschot. “Jente was zoals we hem kennen in het dagelijkse leven: bescheiden, eenvoudig, eerlijk, een klein beetje onzeker soms, maar dat is zijn charme.”