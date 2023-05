WEER. In Aarschot zo goed als helder weer vanochtend

Begijnen­dijk zet mobiele camera in om sluikstort­pro­ble­ma­tiek en overlast aan te pakken

Het bestuur van Begijnendijk wil de sluikstortproblematiek aanpakken. Daarom werd beslist om in samenwerking met politiezone BRT in te zetten op camerabewaking. Er werd een mobiele camera aangekocht die nu ingezet kan worden op locaties waar overlast is.