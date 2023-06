WEER. In Aarschot heldere ochtend

“Gingen ze niet uit de weg, lagen ze onder de auto”: parket eist 1 jaar tegen twintiger die inreed op agenten tijdens achtervol­ging

“Als ik ze niet had kunnen ontwijken, was ik gestopt. Ik wou niemand pijn doen”, aan het woord is de 27-jarige G.R. woensdag op zitting. In november 2022 vluchtte hij van een politiecontrole in Rotselaar en volgde er een dolle achtervolging die eindige na een crash in Muizen. Twee keer reed hij in op de politie. Die moesten, zoals getoond met camerabeelden van de helikopter op zitting, zelfs wegspringen én schoten lossen. Toch dagvaardde het parket hem niet voor poging doodslag.