WEER. Bewolking in Aarschot vanochtend

Leerling van Hei­lig-Hartcolle­ge slachtof­fer van ski-ongeval in Lermoos

Donderdag 30 maart is een leerling van het tweede middelbaar van het Heilig-Hartcollege in Heist-op-den-Berg het slachtoffer geworden van een ernstig ski-ongeval in Lermoos. Het meisje werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar zou niet in levensgevaar verkeren.