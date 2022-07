“We willen van sporten iets gezellig maken, iets waarvoor mensen op zaterdag uit hun bed willen komen”, Osschot City Cycling stelt tenue en logo voor

“We zijn eigenlijk een hele hoop kameraden, allemaal met een verbinding tot Aarschot”, vertellen Gillian Van de Perre, Roeland Vermeylen en Tim van Goethem. “We willen van sporten iets gezellig maken, iets waarvoor mensen uit hun bed willen komen. Want we moeten eerlijk zijn, het is niet altijd evident om te sporten, soms moet je jezelf verplichten, daarom gaan we voor de volledige collectieve aanpak. We vragen geen lidgeld, maar we vragen wel engagement van de leden. Een beetje atypisch, maar daarmee bedoelen we dat als we morgen iets organiseren om een beetje geld in het potje te krijgen dan zou dat fijn zijn dat iedereen daar een handje in komt helpen”, gaat Gillian verder.