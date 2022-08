Vuurwerk afgelast wegens brandgevaar

“De voorbije week stonden we in nauw overleg met de brandweer en hielden we de weersvoorspellingen nauwgezet in de gaten”, zegt burgemeester Gwendolyn Rutten. “Helaas geldt er nog steeds code rood voor natuur- en bosbranden in heel Vlaanderen. We moeten ook vaststellen dat er de komende dagen te weinig neerslag voorspeld wordt om daar verandering in te brengen.”

“Volgens ons zonaal evenementenreglement is het verboden om vuurwerk af te steken bij code rood. We hakken daarom een moeilijke knoop door: we annuleren het muzikaal vuurwerk dat gepland was op donderdag 25 augustus. We doen dit uiteraard met pijn in het hart, maar veiligheid primeert. We hopen op ieders begrip. Uiteraard kunnen we wel nog tot en met maandag genieten van Aarschot Kermis”, besluit burgemeester Rutten.