Vrijspraak voor bestuurder die met valse nummerplaat betrapt werd

De bestuurder werd op 9 september 2020 betrapt in een Audi A3 met een reproductienummerplaat met daarop de nagemaakte zegel. Hij moest er zich voor verantwoorden in de correctionele rechtbank, maar daar vroeg hij de vrijspraak. De wagen behoorde toe aan zijn neef en de beklaagde zou de auto die dag eenmalig gebruikt hebben om een boodschap te doen. Hij was naar eigen zeggen niet op de hoogte van de illegale nummerplaat. De rechtbank stelde dat er twijfel was of de man echt de intentie had gehad om zo de baan op te gaan en sprak hem vrij.