Voormalig ‘afzuipcafé’ Den Biechtstoel krijgt tweede leven als La Cabaña: “Mensen vreesden even dat we het werk van de vorige eigenaar zouden verderzetten”

RillaarNa enkele jaren vol ongeduld opent café La Cabaña dit weekend de deuren. Kevin Van De Broek (34) nam al een hele tijd geleden café ‘Den Biechtstoel’ over en gaf het een volledige make-over, met een geheel nieuw concept. Vandaag is hij - samen met gérante Stephanie Cauwenbergh - volledig klaar voor de opening.

“Ik deed de computers en de technische ondersteuning van de vorige eigenaar, en zo ben ik hier terechtgekomen”, vertelt eigenaar Kevin Van De Broek. Kevin werkt als ICT developer, maar een café zit hem in het bloed. “Van beide kanten van de familie word ik derde generatie café-uitbater. Ik heb zelfs even een jeugdhuis gehad, en mijn verjaardagen waren minifestivals. Iedereen die me kent weet dat het in mijn bloed zit om een café te openen”, lacht hij.

Volledig scherm La Cabaña © PGA

De uitbater zag zijn kans mooi toen de vorige eigenaar de handdoek in de ring smeet. “Het is een mooie zaak op zich. Het is nooit mijn bedoeling geweest de zaakjes van de vorige eigenaar verder te zetten”, lacht hij. ‘Den Biechtstoel’ was nog een zogenaamd ‘afzuipcafé’ waar je achteraf met dames een kamer kon delen. “Maar de locatie is perfect, er is parking voor de deur, een prachtige tuin en Rillaar is altijd een bruisend dorp geweest. Je hebt hier veel mogelijkheden”, gaat hij enthousiast verder.

Quote In het begin zaten de mensen vol ongeloof over het nieuwe concept, maar het idee dat we het werk van de vorige eigenaar gaan vederzet­ten is - gelukkig. - stilaan verdwenen. Anders mogen ze eens komen kijken (lacht) Kevin Van De Broek

De jonge ondernemer veranderde niet alleen de naam, maar nam ook het gebouw flink onder handen. “We deden een totaalrenovatie om geen restanten van de vorige eigenaar te behouden. In het begin waren de mensen vol ongeloof over het nieuwe concept, maar het idee dat we het werk van de vorige eigenaar gaan verderzetten is - gelukkig - stilaan verdwenen. (lacht) Anders mogen ze eens komen kijken.”

Gérante

Kevin nam de zaak zo’n 5 jaar geleden al over, toch liet de opening even op zich wachten. “Een vriend had mee zijn schouders onder het project gezet, maar uiteindelijk besloot hij toch niet verder te gaan in de horeca. Het was dus even uitzoeken wat de mogelijkheden alleen waren, aangezien ik nog een job in de ICT heb. En uiteraard, toen kwam corona.” Kevin is dan wel de eigenaar van de zaak, toch is het niet zijn bedoeling om voltijds achter de toog te staan. “Ik zocht nog iemand om in het café te staan, en sinds een paar maanden heb ik haar ook gevonden: Stephanie Cauwenbergh wordt de gérante. Sindsdien heb ik opnieuw de moed gevonden om het af te werken. Dankzij de fantastische hulp van familie, vrienden én buren hebben we dit op korte termijn kunnen bolwerken.”

Lees verder onder de foto’s

Volledig scherm La Cabaña © PGA

La Cabaña

La Cabaña wil vooral bekend staan als een rustige, gezellige za. “We willen de buren zo weinig mogelijk overlast bezorgen. Maar met de opening of op speciale gelegenheden kan het natuurlijk wel wat meer zijn”, glimlacht Kevin. “Het oorspronkelijke plan was om er een cocktailbar van te maken. Helaas laat de ruimte binnen dit niet toe.” Maar de ondernemer heeft grootse plannen voor volgende zomer. “Er komt een buitentoog met zomerbar, palmbomen én cocktails, alles erop en eraan. In de winter kan het dan gebruikt worden als winterbar.”

Het resultaat mag in ieder geval al gezien worden. “De zaak is momenteel voor 95% af, dus de komende weken gaan er hier en daar nog heel wat afwerkingen gebeuren.”

Benieuwd naar het resultaat? Een kijkje nemen kan tijdens het openingsweekend van 4, 5 en 6 november.

Meer info vind je op https://www.facebook.com/profile.php?id=100086470603784

Volledig scherm La Cabana © PGA

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.