Vogelspin gevonden bij Oh’Green in Aarschot

AarschotIn Oh’Green in Aarschot deden enkele klanten vanmorgen een akelige ontdekking: er werd een vogelspin gevonden in het magazijn. Animal Rescue Service werd meteen gecontacteerd om het dier op te halen. “Vermoedelijk is de spin met een buitenlandse vracht meegekomen als verstekeling.”

“Vanmiddag kregen we telefoon van Oh’Green in Aarschot, er werd een vogelspin gevonden in hun winkel”, vertelt Matthieu Helleputte van Animal Rescue Service. “De spin is door klanten en medewerkers gezien. Aangezien september de spinnenmaand is, en er toch wel wat grote en harige inheemse soorten bestaan, twijfelden we. We gingen toch ter plaatse en onze twijfels bleken volledig onterecht”, gaat Matthieu verder.

Volledig scherm Vogelspin in Oh'Green in Aarschot. © Animal Rescue Service

Enkele klanten en medewerkers van Oh’Green kregen het beestje al te pakken, dus Animal Rescue Service moest het dier enkel ophalen. Over welke soort het gaat is nog steeds onduidelijk. “We hebben net bericht gekregen van het natuurhulpcentrum, ook zij weten niet om welke soort het gaat. De reptielen expert is vandaag niet aan het werk, maar ze gaan hem nodige foto’s bezorgen en ons op de hoogte houden.”

Volgens Matthieu moeten we ons geen zorgen maken. “Vermoedelijk is de spin met een buitenlandse vracht meegekomen als verstekeling, dus het is zeker niet gezegd dat er nog meerdere gaan volgen. Ze is momenteel redelijk mager en door de lage temperatuur onderkoeld. Dat maakt dat ze niet erg actief is. Het klopt dat een vogelspin giftig is, maar als je ze niet opjaagt of in het nauw drijft dan gaat ze niet meteen aanvallen. Hopelijk vindt ze in het opvangcentrum haar krachten weer en kan ze genieten van een lekkere maaltijd.”

Volledig scherm Vogelspin in Oh'Green in Aarschot. © Animal Rescue Service

Wat gaat er met het dier gebeuren?

In het natuurhulpcentrum gaan ze het beestje de eerste dagen nauwlettend opvolgen. “Het dier is redelijk mager en uitgedroogd”, vertelt het centrum. “We gaan ze eerst verzorgen tot ze weer stevig genoeg is. Vervolgens gaan we op zoek naar een nieuwe eigenaar. Het beestje terugbrengen naar zijn natuurlijke habitat is helaas niet meer mogelijk. Dat is zeer moeilijk op vlak van wetgeving, ziektes – die hij mogelijks meeneemt van hier - en dergelijke.” Waarschijnlijk komt het dier terecht in een dierentuin of opvangcentrum voor reptielen. “Dat kan in België zijn, maar ook Duitsland of Nederland. Maar eerst moeten we uitzoeken over welke soort het gaat.” Sommige soorten mag je in België legaal kweken, en houden als huisdier.

