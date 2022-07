Voetstappen op de gang en twee keer brandalarm: werd er eerder al geprobeerd brand te stichten in woonzorgcentrum?

Update Aanwijzin­gen dat brand woonzorg­cen­trum Aarschot opzette­lijk aangesto­ken is: 88-jarige man overleden, één persoon in kritieke toestand

In woonzorgcentrum Sint-Rochus te Aarschot is vrijdagavond even voor 23 uur brand uitgebroken. Dat is ons gestuurd via 4040, de plek voor nieuwstips van HLN en VTM NIEUWS. Tijdens een persconferentie bevestigt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld) dat er één dodelijk slachtoffer gevallen is. Er is ook nog één iemand in kritieke toestand. Het gebouw is zeker voor enkele dagen onbruikbaar. “Dit is een nachtmerrie”, zegt Rutten. De eerste bevindingen wijzen op een aangestoken brand en het parket is een strafonderzoek gestart.

23 juli