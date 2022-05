Vlaamse beeldend kunstenares en ‘artivist’ zorgt voor primeur op het World Economic Forum in Davos

AarschotDit weekend ging het World Economic Forum in Davos van start. Dit is de jaarlijkse hoogmis van presentaties, debatten, workshops en seminaries waar staatshoofden, toppolitici, CEO’s, intellectuelen en journalisten elkaar ontmoeten en inspiratie opdoen voor het oplossen van maatschappelijke wereldproblemen. Een rist van top speakers neemt er het woord, maar ook één vreemde eend in de bijt: de Vlaamse beeldend kunstenares en ‘artivist’ Nicky Myny uit Aarschot.

Dat kunst voor het eerst een platform krijgt in Davos is alvast een primeur. Voor de conceptlaunch van ‘Unlocking Eve’ op zondagavond 22 mei zijn zowat 150 personaliteiten ingeschreven. Zij worden allen actief betrokken in de co-creatie van een kunstproces op 5 canvassen waarop zij uitgenodigd worden hun creativiteit bot te vieren en flink uit hun comfortzone te treden.

Atypisch Davos-thema

“Dit thema is atypisch voor Davos, maar het pleit voor de organisatoren”, zegt Nicky Myny. “Wereldleiders en captains of industry profileren zich vaak als rationele wezens, terwijl zij mensen van vlees en bloed zijn die wel degelijk creatief, empathisch en flexibel kunnen zijn. Wij gaan hen hiervan bewust maken in een interactieve proceskunst-sessie waarbij ze hun creatieve kant ontdekken, en methodes ervaren en inzichten vergaren om in verbinding te komen met ‘andere’ mensen en andere ideeën. Die mindset en dat bewustzijnsproces kunnen ze vervolgens gebruiken in hun besluitvorming en beleidsopties rond de hervorming van de gezondheidszorg waar de stem van vrouwen en hun gelijkwaardigheid nog meer moet doordringen. Sommige landen hinken immers nog steeds achter op het vlak van gezondheidszorg & wellbeing, en gendergelijkheid. Dat zijn precies de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 2030 van de VN waarvoor ‘Unlocking Eve’ zich inzet.”

Verbindend leiderschap

‘Unlocking Eve’ is een nieuwe methodiek van verbindend leiderschap waarbij kunst en creativiteit wordt ingezet om ons leven en zelfs de wereld beter te maken. “Die wereld vraagt immers om radicale oplossingen die voortkomen uit een moedig, open en inclusief leiderschap, en uit systemen die iedereen vertegenwoordigen, ook vrouwen. Vrouwen moeten een integraal onderdeel worden van alle discussies en van alle beslissingen. Daarom staat ‘Unlocking Eve’ voor het ontsluiten van het potentieel van vrouwen en het vrouwelijke in ons allen om het bedrijfsleven, de samenleving en de wereld gezonder te maken.”

Kunst kan de wereld helen

Nicky Myny is niet aan haar proefstuk toe. In haar eigen artistiek belevingscentrum Artkom organiseert ze al als proceskunstenares al jaren verbindende sessies voor ieder die zich wil openstellen voor proceskunst. Zo begeleidde ze al succesvol topmanagers van o.a. de engineering-gigant Melexis en de farmareus Roche.

De werking van het creatieve proces is helend voor wie durft voelen. “Ik ben ervan overtuigd dat kunst de kracht geeft om de wereld te helen, als die wereld toestaat dat de vrouw er een stem in krijgt. Ik geloof ook dat kunst de kracht heeft om je geest te openen. Bv. om open te staan voor de mogelijkheid van 50% vrouwen in besluitvormende functies in de gezondheidszorg. Tenslotte geloof ik dat kunst de kracht geeft om te verbinden in een wereld die constant in transformatie is en steeds complexer wordt”, aldus Nicky Myny.

Unlocking Eve werd opgericht door Eva Mc Lellan & Kaye Vitug, en Nicky Myny bepaalt de creatieve insteek als chief creative director. De focus van Unlocking Eve ligt in eerste instantie op het versterken van vrouwen in leiderschaps- en besluitvormingsfuncties in de gezondheidszorg. De pandemie heeft op wereldschaal aangetoond hoe effectief vrouwelijke leiders zijn. Evenwichtigere leiderschapsmodellen en representatieve systemen zijn de sleutel tot genezing van de wereld. Meer info via https://www.unlockingeve.org

