Visvijvers schoonhoven officieel geopend

Ondertussen werd de visserij officieel geopend. “We laten het beheer van visvijvers graag over aan de experts. Daarom geven we het beheer van 2 vijvers over aan de HFVB3", aldus de stad. Het betreft de grote wedstrijdvijver en de kleine vijver nabij het kasteel van Schoonhoven. Op 18 februari werden beide vijvers alvast terug bevolkt met vissen. “Het is een mooie kans en alweer een manier om het domein nieuw leven in te blazen.”

Competitie en recreatie

Niet alleen wedstrijden, maar ook het recreatieve vissen kan weer. De stad biedt de mogelijkheid om ofwel een dagvergunning, ofwel een jaarvergunning aan te schaffen. De dagvergunning kost 5 euro per lijn, de jaarvergunning kost 40 per per jaar voor Aarschottenaren en 70 euro voor vissers van buiten de stad.

Meer info

Voor meer informatie over reglementen en vergunningen kan je terecht bij Danny Cypers op 0473 48 64 14, 016 57 06 94 of via danny.cypers@skynet.be.