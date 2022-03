Vijftienjarige Jani Janssens al elf dagen vermist

Leuven/Aarschot/DiestDe vijftienjarige Jani Janssens liep elf dagen geleden weg uit het jeugdhulpcentrum Monte Rosa in Kessel-Lo. Sindsdien ontbreekt elk spoor. “Ik hoop maar dat hij veilig en droog is, en dat er niks is gebeurd.”

“Jani maakt een moeilijke puberteit door, en is daardoor geplaatst in Monte Rosa.” Aan het woord is Els Ragé (40), de moeder van Jani. “Het is trouwens niet de eerste keer dat hij daar is gaan lopen. Dat deed hij wel vaker als hij zijn zin niet kreeg, maar dan stond hij diezelfde dag nog terug voor de deur.” Deze keer verliep het anders. “Dinsdagmiddag hebben ze me gebeld om te vragen of ik wist waar hij was. Dat vond ik al raar, omdat het wel vaker gebeurde.” Een incident zorgde ervoor dat Jani twee weken in de gesloten afdeling moest worden geplaatst. Volgens Els de reden voor zijn drastische beslissing.

Jani kondigde zijn vlucht nog aan aan de ex-vriend van Els. “Ze hebben een goede band. Mijn ex-vriend stuurde hem nog dat hij zich moest herpakken, en zijn straf moest uitzitten, maar het mocht niet baten. Nu staat zijn gsm uit.” Enkele dagen later zou Jani opnieuw van zich laten horen. “Een dag of zeven, acht geleden zagen vrienden dat Jani zich had aangemeld op zijn Playstation-account. Een vriendin zag dat Jani haar had geblokkeerd op Facebook. Hij moet dus toegang hebben tot het internet. Iedereen probeert hem op alle mogelijke manieren te contacteren.”

Els bracht de politie op de hoogte, en plaatste zelf een opsporingsbericht op sociale media. “Eerst dacht ik: straks is hij wel terug. Maar dan begint dat dagen te duren, en stuur je elke dag om te vragen of er nieuws is. Ik heb een opsporingsbericht gemaakt en gedeeld, en bracht Child Focus op de hoogte. Het raakt mensen enorm.” De oproep leverde al wat tips op, maar zorgde nog niet voor een doorbraak. “Iemand zou hem nog gezien hebben in het station van Aarschot en in het centrum van Diest.”

Els is de moed nog lang niet verloren. “Vermits hij toegang heeft tot het internet blijf ik hopen, maar ik ben doodongerust. Ik hoop maar dat hij deze berichten leest, dat hij droog zit, eten heeft, en met iemand contact opneemt. Zolang hij maar veilig zit, dat is het belangrijkste.” Jani is lang, heeft donker haar en donkere ogen, en draagt sportieve kledij van het merk Nike. “Wie denkt hem gezien te hebben mag zeker Child Focus contacteren,” besluit Els.

Volledig scherm Jani Janssens © RV