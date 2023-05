Vier verdachten aangehouden na huiszoeking drughandel

Drama van Meen­sel-Kiezegem opgenomen in Canon van Vlaanderen : “Als nakomelin­gen is dit een belangrij­ke bevesti­ging”

Museum44, het museum dat zich toelegt op het documenteren en herdenken van de tragische gebeurtenissen die plaatsvonden in Meensel-Kiezegem tijdens de Tweede Wereldoorlog, is trots aan te kondigen dat het drama van Meensel-Kiezegem nu officieel erkend is als een van de zestig historische ankerpunten van de Canon van Vlaanderen. “Een erkenning voor het lijden van onze voorouders.”