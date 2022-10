VIDEO. Bever gered dankzij alerte burgers in Aarschot

De Merode Twee dagen van de Stilte in Landschaps­park de Merode

In landschapspark de Merode duurt de Dag van de Stilte niet één maar twee dagen. Daar is een goede reden voor. In het weekend van 29 en 30 oktober zijn er zo maar even 20 activiteiten, goed voor een heel weekend vol rust en stiltebeleving. Ze vinden plaats in onder andere Aarschot, Diest en Scherpenheuvel-Zichem. Het is de hedendaagse vertaling van een eeuwenoude traditie van onthaasting, stilte en zorg in het landschapspark.

