Verplichte afbraak Pakhuis Roland Renskade na vallend brokstuk: “Stabiliteit kan niet langer gegarandeerd worden”.

“Na de stabiliteitscontrole door deskundigen bleek dat de stabiliteit van het gebouw niet langer gegarandeerd kan worden. Het gebouw is niet beschermd, maar wel lokaal waardevol. Maar veiligheid gaat in onze stad boven alles. Daarom heb ik beslist dat het pakhuis gecontroleerd moet afgebroken worden zodat verdere schade of gevaar kan vermeden worden. We zijn hierover momenteel in overleg met de eigenaars maar willen dat dit zo snel mogelijk in orde gebracht wordt. Het gebouw kreeg enkele jaren geleden een nieuwe eigenaar met renovatieplannen. De elementen van de natuur waren te sterk om daar nog op te wachten”, zegt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open VLD).

Veiligheidsmaatregelen

“Intussen zijn er enkele veiligheidsmaatregelen van kracht: de popupwinkel (Woauw) wordt uit voorzorg tijdelijk gesloten tot de situatie opnieuw stabiel is. Voor Activ Interim gelden veiligheidsmaatregelen op de achterkoer. In de tuin van Harte Troef wordt een deel afgespannen. Ook de Roland Rens Kade is afgezet en mag op het betreffende deel niet betreden worden. Over de precieze verkeerssituatie op de Roland Renskade berichten we in samenwerking met de politie vandaag meer uitgebreid. We benadrukken dat de betrokken handelaars zelf slachtoffer zijn van deze situatie. Dit is bijzonder jammer en brengt heel wat hinder met zich mee, maar veiligheid gaat altijd voor. We stellen alles in het werk om de veiligheid te garanderen. Alvast bedankt voor jullie begrip en medewerking.”