Vernieuwing voet- en fietspad Schoonderbeukenweg vanaf woensdag 21 september

AarschotDe stad Aarschot gaat aan de slag in de Schoonderbeukenweg in Rillaar. Ze vernieuwen het voetpad en fietspad aan de zijde van de even huisnummers, tussen Ebdries en Schoonderbeukenweg 108. Volgens de huidige planning start de aannemer op woensdag 21 september. De werken zullen een tweetal weken in beslag nemen.

Tijdens eerdere werken aan de nutsleidingen werden het voetpad en fietspad aan de zijde met de even huisnummers opengebroken. De zone werd hersteld, maar ligt er niet meer comfortabel bij. Aannemer Hegrola gaat het voetpad - in betonstraatsteen - en fietspad - in beton - in opdracht van de stad vernieuwen.

Om de werken op een veilige manier uit te voeren, neemt de aannemer één rijstrook in op de Schoonderbeukenweg ter hoogte van de werken, van Ebdries tot aan Schoonderbeukenweg 108. Voetgangers maken tussen Ebdries en Kapelleke gebruik van het voetpad aan de overzijde van de weg.

Fietsers en autobestuurders kunnen de werken komende van Scherpenheuvel richting centrum Rillaar voorbijrijden. In de andere richting geldt een omleiding via de Diestsesteenweg en Schransstraat. Verkeer vanuit de zijstraten kan de Schoonderbeukenweg nog bereiken, maar moet mee de enkelrichting volgen richting Diestsesteenweg.

Wanneer de heraanleg van het voet- en fietspad de inrit van een woning kruist, is die inrit/garage tijdelijk even niet toegankelijk. Na de werkuren worden inritten wel weer vrijgemaakt. Wanneer de werkzaamheden je woning naderen, zet je je wagen best tijdig - voor 7 uur ’s ochtends - buiten de werfzone. Zo raak je niet onbedoeld ingesloten.

Zijstraat Ebdries - ter hoogte van Kapelleke - valt in de werfzone, maar blijft maximaal toegankelijk. Wanneer de straat even niet beschikbaar is, houdt de aannemer bewoners op de hoogte.

