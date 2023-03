Verkeerscursus voor twintiger die vluchtte van politiecontrole

Voormalig burgemees­ter Roger Verduyckt voor rechter voor schenden beroepsge­heim in verkave­lings­dos­sier

Een verkaveling in de Vijverstraat in Begijnendijk brengt voormalig burgemeester Roger Verduyckt in nauwe schoentjes. In zijn positie als schepen zou hij druk hebben uitgeoefend om de verkaveling erdoor te krijgen. Volgend jaar staat de huidig gemeenteraadsvoorzitter in Begijnendijk terecht voor schending van het beroepsgeheim en belangenneming.