Vanochtend kans op een blauwe lucht met enkele wolkenvelden in Aarschot

Is er opnieuw hoop voor de Abdij van Averbode met nieuw stikstofak­koord? “Afwachten of we opnieuw op de rode lijst staan”

Vorig jaar raakte bekend dat de abdij van Averbode haar melkveebedrijf na 900 jaar zou moeten sluiten in 2025 omdat hun stikstofuitstoot te groot is. Sinds deze maand is er een nieuw stikstofakkoord en moeten bedrijven die rood kleuren de deuren pas sluiten in 2030. De paters leven ondertussen op hoop.