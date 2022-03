Van opvanglocaties tot benefietconcert: Aarschot steunt Oekraïne: “Aarschot heeft ook onmiskenbaar een oorlogsverleden”

AarschotDe oorlog in Oekraïne is ongezien en heeft diepe wonden geslagen. De solidariteit met het Oekraïense volk is groot, ook in Aarschot. De voorbije week werd in de stad hard gewerkt om de opvang van Oekraïense vluchtelingen op verschillende sporen vorm te geven.

“Aarschot heeft onmiskenbaar een oorlogsverleden en is één van de zeven Belgische martelaarssteden, samen met Andenne, Dendermonde, Dinant, Leuven, Tamines en Visé”, schetst burgemeester Gwendolyn Rutten (Open VLD). “Maar bovenal is Aarschot een warme en gastvrije stad. #PlekVrij, onze brede oproep naar de Aarschotse bevolking om als opvanggezin te fungeren voor Oekraïense vluchtelingen, viel dan ook niet in dovemansoren. Heel wat gezinnen meldden zich aan.”

Infoavond voor kandidaat-opvanggezinnen

Op dinsdagavond 15 maart organiseerde de stad een infoavond voor kandidaat- opvanggezinnen in de parochiezaal van Ourodenberg. De opkomst was groot.

“Hartverwarmend om te zien hoeveel Aarschottenaren hun huis willen openstellen voor Oekraïners op de vlucht voor het oorlogsgeweld”, zegt burgemeester Rutten. “Als stad laten we deze geëngageerde inwoners niet in de kou staan. We bereiden hen zo goed mogelijk voor op de boeiende, maar niet altijd even gemakkelijke rol die ze als opvanggezin zullen vervullen. Daarom ook geven we de opvangadressen gefaseerd en gecontroleerd door aan het Nationaal Crisiscentrum (NCCN).”

Volledig scherm infoavond opvanggezinnen. © PGA

Opvanglocatie in Albertlaan

Maar daar blijft het niet bij. De ‘Taskforce Oekraïne’ van de stad is volop in de weer om het vroegere pand van de Kringwinkel aan de Albertlaan klaar te stomen voor de opvang van Oekraîense vluchtelingen.

“We zijn met de eigenaars van dit pand overeengekomen dat ze de geplande renovatie uitstellen. Dit biedt ons de mogelijkheid om er 18 appartementen met één of twee slaapkamers en een polyvalente ruimte ter beschikking te stellen van Oekraïners op de vlucht. Intussen hebben onze werkers vijf appartementen zo goed als instapklaar gemaakt. Aan de andere appartementen wordt naarstig gewerkt”, gaat burgemeester Rutten verder.

Benefietconcert

Muziek verbindt. Onder dat motto organiseert Rootstown in samenwerking met de stad Aarschot een benefietconcert ten voordele van Oekraïense oorlogsslachtoffers en vluchtelingen. Op zondag 27 maart vanaf 13.30 uur zorgen lokale rootsmuzikanten voor een muzikale namiddag van formaat in De Klinker Club. De winst gaat integraal naar Oekraïners in nood.

Samen sterk

Ook het team van ‘Aarschot helpt’ steekt de handen uit de mouwen om de hulp voor Oekraïense vluchtelingen in goede banden te leiden. Ze doen dat via het formulier ‘Aarschot helpt Oekraïne’. Gwendolyn Rutten: “De aanpak van ‘Aarschot helpt’ heeft tijdens de coronacrisis zijn vruchten afgeworpen. Graag willen we op dit elan verdergaan om de hulp voor Oekraïne te stroomlijnen.”

Wil jij ook je steentje bijdragen? Spreek je een aardig mondje Oekraïens, wil je goederen schenken, Oekraïners op sleeptouw nemen, psychologisch begeleiden of noem maar op? Vul dan het formulier in via www.aarschot.be/oekraine. Op die manier kunnen we gericht hulp bieden.

Een hart voor Oekraïne

“De solidariteit met het Oekraïense volk is overweldigend in onze stad”, besluit Rutten. “Inwoners, medewerkers, scholen, organisaties allerhande laten zich van hun beste kant zien. Graag wil ik iedereen die op één of andere manier een steentje bijdraagt in de opvang of ondersteuning van Oekraïense vluchtelingen, oprecht bedanken voor de inzet en het engagement. Een speciaal woord van dank aan alle Aarschotse handelszaken die materiaal ter beschikking hebben gesteld. Aarschot is klaar om Oekraïense vluchtelingen te verwelkomen.”

Screening

“Onze oproep #PlekVrij geldt trouwens nog steeds. Op www.aarschot.be/oekraine vind je het aanmeldingsformulier. Aan alle inwoners die zich aanmelden, vragen we de toestemming om hun goed gedrag en zeden te screenen. Ook de woonstcontrole volgen we steekproefgewijs op.”

Meer info en tickets voor het benefietconcert vind je op www.hetgasthuis.be