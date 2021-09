Vader en zoon hevig toegetakeld door jongeren die aan deur geld eisen: “Ze bléven maar slaan en schoppen. Ik heb zelfs bijtwonden”

Aarschot Eerste streetart met stadslegen­de is een feit, en burgemees­ter Rutten is fan: “Je kan er gewoon niet naastkij­ken, zó indrukwek­kend is het”

27 augustus Je hebt het misschien al gezien, maar sinds donderdag is de eerste grote muurschildering in Aarschot een feit, en dat is een complete verrassing. Normaal kwam er eentje aan het stadhuis, maar artiest Treepack ging al aan de slag aan de zijgevel van de Delhaize. In het prachtige stuk street art vind je ook een duidelijke verwijzing naar de legende van onze stad.