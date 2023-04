Update werken Oude Mechelsebaan

Van de gasthuis­apo­theek tot de kerk: Aarschot heeft heel wat in petto tijdens Erfgoeddag

Op 23 april is het Erfgoeddag en staan er in heel Vlaanderen tal van activiteiten op het programma. Ook in Aarschot is het aanbod zeer uitgebreid. Zo kan je langsgaan in de gasthuisapotheek of alles te weten komen over duivenmelken. Bovendien zijn alle activiteiten helemaal gratis.