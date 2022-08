Uitslaande brand in Duivenstraat

Aarschot Swinging @ the Swimming pool uitgesteld wegens hittegolf

Aanstaande zondag - op 14 augustus - zouden we normaal gezien onze dansbenen bovenhalen voor Swinging @ the Swimming Pool in Park Schoonhoven. Door de aangekondigde hittegolf is de organisatie genoodzaakt om het evenement eventjes uit te stellen.

10 augustus