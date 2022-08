Uitslaande brand in Duivenstraat: “De asbestverspreiding is nu gestopt”

AarschotIn de Duivenstraat in Aarschot is vrijdagnamiddag een hevige brand ontstaan. De brand ontstond in de oude barakken en verspreidde zich vervolgens in verschillende richtingen over het weiland. Bij de brand kwam asbest vrij.

“De brand aan de Duivenstraat in Aarschot is onder controle. De brand ontstond in de oude barakken, waarvan er eentje volledig is uitgebrand. Het vuur verspreidde zich vervolgens in verschillende richtingen over het weiland. De brand ging gepaard met een grote rookontwikkeling. Dankzij de interventie van de brandweer van Hulpverleningszone Oost is de situatie momenteel onder controle. Namens de stad willen we de ploegen van Aarschot, Diest, Scherpenheuvel-Zichem, Leuven en Landen van harte bedanken. Bij deze weersomstandigheden is samenwerking meer dan ooit aangewezen”, vertelt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open VLD).

“Er is bij de brand asbest vrijgekomen. De asbestverspreiding is nu gestopt. Er liggen geen woningen of recreatiezone in de directe buurt, alleen weiland. De milieudienst van de stad Aarschot onderzoekt momenteel de situatie en indien nuttig en nodig volgt nog bijkomende informatie. Wie toch geconfronteerd wordt met de rook, houdt best ramen gesloten. De brandweerlui zijn momenteel nog aan het nablussen. Zonder op de precieze oorzaak vooruit te willen lopen, willen we mede namens hen waarschuwen en oproepen om extra voorzichtig te zijn. Met de aanhoudende droogte is het risico op brand erg hoog en is voorzichtigheid aangewezen”, aldus burgemeester Rutten.



De Aarschotse brandweerlui kregen de steun van collega’s uit Scherpenheuvel-Zichem, Diest Tienen, Landen en Leuven om de klus te klaren.Het nablussen van de brand zal nog eventjes tijd in beslag nemen, aangezien men geen risico nemen om de brand terug te laten heropflakkeren. Zowel politie en brandweerlui zullen vanavond en vannacht nog een oogje in het zeil te houden. Intussen contacteerde de stad eveneens een firma om metingen omtrent de mogelijke asbestvervuiling zo snel mogelijk in kaart te brengen.



Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.