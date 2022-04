Tweede editie van de Hagelandse 101 op 2 en 3 september

Futsal tweede nationale Dirk Arnoets kan met FP Aarschot titel­strijd in beslissen­de plooi leggen: “De laatste thuismatch moet een feest worden”

Vrijdag wordt er over de titel beslist in tweede nationale. FP Aarschot is zeker van de derde plaats. Kampioen spelen kan niet meer, maar de ploeg kan wel scherprechter worden in de titelstrijd. Men neemt het immers op tegen FT Borgerhout. De Antwerpenaren delen op de vooravond van de laatste speeldag samen met Pibo Hoeselt de leidersplaats.

5 april