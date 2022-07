Tweede editie Hagelandse 101 start opnieuw met 1201 deelnemers: “Pastoor Luc Van Hilst zal ook dit jaar 1201 kaarsjes branden”

HagelandGoed nieuws voor alle wandelaars want de Hagelandse 101 is terug. Voor de tweede editie hebben de organisatoren Jo Langela en Tony Coussens enkele kleine veranderingen doorgevoerd. Wat blijft? De pittige wandeltocht van 101 kilometer met 750 hoogtemeters, af te leggen in maximaal 24 uur. Op 2 en 3 september worden de wandelschoenen aangetrokken en kan de tocht beginnen. Inschrijven kan nog tot 1 augustus.

De tweede editie van de Hagelandse 101 vindt plaats in het eerste weekend van september. De organisatoren staan al te popelen om van start te gaan. “Ook dit jaar kijken we er enorm naar uit. We hebben een paar kleine veranderingen doorgevoerd aan het parcours - te ontdekken op onze website. Wat helemaal nieuw is : de start en aankomstplaats - we blijven in Leuven maar schuiven van de Stelplaats naar de Vaartkom - Jachthaven - een paar honderd meter verder. Vandaar gaat het over de Kolonel Begaultlaan die wordt afgesloten voor onze wandelaars , en via het Jaagpad naar Wijgmaal brug. Net zoals vorig jaar heb je 24 uur om de volledige afstand van 101 km af te leggen. Het verste punt blijft de basiliek in Scherpenheuvel, waar Pastoor Luc Van Hilst ook dit jaar 1.201 kaarsjes zal branden , ééntje voor elke wandelaar”, vertelt Coussens.

Sponsors

“We verwelkomen ook enkele nieuwe sponsors zoals Ritchie Limonade, Groep Pashuysen, Yungo, Landmarx en Hendrickx - Gedimat. We vinden het erg motiverend dat dergelijke bedrijven geloven in onze vzw”, vult Langela aan. Zij vervolledigen het lijstje met klinkende namen als Inbev, A.S. Adventure, Wandelsport Vlaanderen, Route You en de Provincie Vlaams Brabant.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Eerste editie Hagelandse 101. © Bronckaerts

Goede doelen

“Vanop de startlocatie zal er ook live uitgezonden worden op Radio 2. En er is nog iets bijzonder, want de opbrengst van deze editie gaat naar verschillende goede doelen. Het buurthuis (Beverbeekhuis in Diest) met 1 euro maaltijden, het lokaal dierenasiel, Heide Atelier - steunt kinderen met een aangeboren hersenafwijking - en de Lift education - IT school voor jongeren met ASS.”

Ontwikkeling app

Met deze laatste hadden de organisatoren onlangs een fantastische samenwerking. “Omdat we als Hagelandse 101 graag wat buiten de lijntjes kleuren, zijn we op zoek gegaan naar een partner die voor ons een app zou kunnen maken”, vertelt Jo Langela. “Een app die toelaat om alle info die de wandelaar nodig heeft tijdens de 101, te raadplegen, inclusief een tracker voor de wandelaar, maar ook voor de mensen thuis”, legt hij uit.

Quote Ondanks het feit dat er jongeren bij zijn die moeilijk functione­ren in de maatschap­pij wegens hun autisme, zijn ze geniaal op bepaalde vlakken Jo Langela , organisator

Voor de ontwikkeling van deze app zijn de heren gaan aankloppen bij De Lift in Diest. “Via via kwamen we bij de school terecht en er was meteen een groot enthousiasme. Ondanks het feit dat er jongeren bij zijn die moeilijk functioneren in de maatschappij wegens hun autisme, zijn ze geniaal op bepaalde vlakken. Een aantal leerlingen van deze school is meteen aan de slag gegaan samen met hun leraar Jan Rosseel. Het is hartverwarmend om te zien hoe de mannen daar echt mee bezig zijn. Na een paar maanden hard werken is een professionele app ontstaan waarmee onze wandelaars aan de slag kunnen.”

Tickets

Momenteel zijn er nog 50 tickets te koop voor de wandeltocht. Je kan inschrijven tot 1 augustus, dus snel zijn is de boodschap. Wil je de laatste 11 kilometer gezelschap van je zoon, dochter, kleinkind, ..? Dat kan, want jongeren tussen de 10 en de 16 jaar kunnen zich inschrijven voor de Hagelandse 10+1. Zo kan je de laatste 11 kilometer samen wandeleen.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm Eerste editie Hagelandse 101. © Bronckaerts

Supporteren

Geen wandelaar? Kom dan gerust supporteren langs het parcours of op de start en aankomstplaats. “De Jachthaven wordt omgetoverd tot een heuse eventsite met een lange toog , foodtrucks en heel wat animatie en ambiance. Op het parcours blijven de brasserieën - Torenhove ( Rotselaar ) - Moedermeule ( Gelrode ) - Spellehut ( Testelt ) - open tijdens de nacht , dus de supporters kunnen hier hun stembanden smeren”, aldus de organisatoren.

Praktisch

Inschrijven doe je via Hagelandse101.be. De prijs is 55 euro all in voor de 101 km , en 10 euro voor de 10+1 km.

