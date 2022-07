Twee werknemers van crematorium Hofheide plots ontslagen: “En dat voor een organisatie die eigenlijk moet uitblinken in begrip voor moeilijke situaties”

Niet alleen in de Halve Maan in Diest rommelt het met ontslagen, ook bij crematorium Hofheide in Nieuwrode werden onlangs twee medewerkers aan de deur gezet. Beiden waren ze een tijd afwezig geweest wegens ziekte, waarna ze in een progressieve werkhervatting terug aan de slag gingen. “Ik zou vanaf half augustus weer voltijds beginnen werken, ik wist niet wat me overkwam.”

“In september vorig jaar ben in ziek gevallen, mijn collega E. H. in december”, vertelt N.M. “Op 21 maart ben ik terug halftijds beginnen werken, met goedkeuring van onze nieuwe directrice. Alles was in orde, ik kreeg zelfs een aangepast takenpakket. Op 14 juni kreeg ik te horen dat de voorzitster overwoog om mijn arbeidsovereenkomst te verbreken omwille van organisatorische problemen. Het kwam totaal onverwacht. Volgens hen kunnen we de continuïteit van de dienstverlening niet meer garanderen.”

Op dat moment waren beide werknemers van niets meer zeker. “Wij zijn onmiddellijk naar de vakbond gestapt. Mijn collega en ik hebben dan toch een hoorzitting kunnen afdwingen. Ondertussen was er in mijn geval ook toekomstperspectief want ik zou vanaf midden augustus het werk weer voltijds hervatten. Toen ik zei dat ik ook de plechtigheden wou heropnemen was de reactie van directrice A. V. S.: ‘Daar moet ik een nachtje over slapen.’”

Ontslag

Bij aanvang van de raad van bestuur op woensdag 6 juli werd er een korte symbolische actie gehouden, samen met een open brief voor de leden van de raad, maar tevergeefs. Zowel N. M. als E. H. werden ontslagen.

Voor de twee blijft alles onduidelijk. “Wij vragen al lang naar loonopslag, maar hier was nooit geld voor. Om twee werknemers te vervangen die er al geruime tijd - 9 en 3 jaar - werken is er dan plots wel geld? Dit is gewoon waanzinnig.”

Aangeslagen

“We voelen ons zo aangeslagen. Het is dan ook wel heel toevallig dat net wij, die ziek zijn geweest, dit meemaken. De collega’s die nu achterblijven hebben gigantische schrik dat het hen ook zal overkomen. Volgens de directrice komt de beslissing van de mensen van de raad van bestuur, maar dat betwijfel ik. We zijn op een kille en brutale manier aan de kant geschoven. Ik werkte daar bijna 9 jaar, het is eigenlijk een kindje dat ik mee heb opgericht. Dat het dan van vandaag op morgen wordt afgenomen, is heel pijnlijk.”

ACV

“Wij stellen ons hier zeer veel vragen bij. Een organisatie die zou moeten uitblinken in begrip voor moeilijke situaties, en die in moeilijke omstandigheden op empathische wijze dient te handelen, die nu zoiets doet? De beide ontslagen zijn ook niet te rijmen met de reden van het ontslag, met name de organisatorische problemen. Beide medewerkers hadden verschillende jaren ervaring, en die vervang je niet van de ene dag op de andere. Daarenboven was er voor één van beide medewerkers al een concrete einddatum voor de progressieve werkhervatting, namelijk over vijf weken. Maar toch heeft men gekozen om het contract te verbreken en maar liefst 27 weken loon te betalen als verbrekingsvergoeding”, vullen Sven De Guise (secretaris ACV openbare diensten) en Dries Van Herrewegen (vaste gemachtigde ACOD) aan. “Dat verschillende mandatarissen van lokale besturen zo’n beslissing nemen en niet inzetten op een volwaardig re-integratiebeleid maakt ons bang voor de toekomst van de andere medewerkers, zowel bij crematorium Hofheide als bij de aangesloten besturen.”

Reactie

De raad van bestuur bevestigt dat het wel degelijk een beslissing is van de raad, maar wenst verder geen commentaar te geven.

