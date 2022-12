Twee nieuwe rondleidingen van ‘het Kabinet’: een levendige muur van Aarschotse schilderkunst

Man die dood werd aangetrof­fen naast voetbal­veld stierf niet in verdachte omstandig­he­den: “Marc zou eigen miserie opzijzet­ten om ander te helpen”

Marc D. (55), de man die gisteren dood werd aangetroffen naast het voetbalveld van voetbalclub TW3000 in Tielt-Winge, is niet gestorven in verdachte omstandigheden. Er werd een onderzoek opgestart en uit de eerste bevindingen werden geen tekenen van geweld of tussenkomst van een ander gevonden. “Zaterdag bleef hij thuis omdat hij zich niet goed voelde, toen ik terugkwam was hij weg”, doet zijn huisgenoot het hele verhaal.

30 november