Twee jaar cel voor messentrekker die vriend verwondt

De beklaagde, Gwendoline S. (48) en het slachtoffer kende elkaar al langer. Wanneer de man bij haar op bezoek kwam op 12 december 2019, viel zij hem aan met een mes. Volgens het slachtoffer gebeurde dat zonder reden. S. beweerde dat de man seksuele avances had gemaakt. Aangezien ze in het verleden al slachtoffer zou geweest zijn van seksueel misbruik, zou ze in een vlaag van agressie en onder invloed van drugs het mes genomen hebben. De politie stelde vast dat de blouse van S. kapotgescheurd was. Het slachtoffer liep steekletsels op in de borstkas en de buik, maar ging eerst nog drie uur op café voor hij zich liet opnemen in het ziekenhuis. Daar bleek hij bij bewustzijn en stabiel, na de feiten was hij wel een periode arbeidsongeschikt.