Twee dj’s uit Aarschot richten eigen label op en krijgen eigen stage op Aftrsun

“We zijn nog niet zo lang geleden gestart met ons label. Ondertussen hebben we wel al vier releases gedaan waar we wel wat goeie reacties op hebben gekregen”, vertelt Yannick Buelens. “We hebben nu zo’n zeven maanden vol gepland met maandelijks één release.”

De heren zijn geen onbekenden in het uitgaansleven. Zo speelden ze al op tal van feestjes onder de naam ‘KAGGE & BOWEN’. “Doorheen de tijd hebben we onze focus verlegd van events naar zelf muziek maken en dan kon een eigen label niet ontbreken.” Bovendien past het label ook volledig binnen het AFTR-concept. “Met AFTRTRAX brengen we echt de muziek die wij leuk vinden. Daar willen we mee naar buiten komen onder ons eigen label. Om dat te promoten, hebben we een eigen stage op Aftrsun. Alle artiesten die op dat label uitbrengen spelen op deze stage. In onze regio zit er trouwens veel talent. ‘We zitten op een goei wei’, zoals ze zeggen”, lacht hij.

Volledig scherm Een vorige editie van Aftrsun. © Aftrsun

Aftrsun zal dus het eerste festival zijn waar ze op spelen met hun eigen label. “We gaan nu enkele jaren muziek uitbrengen en dan zien we wel welke mogelijkheden er op ons pad komen.” Hun eigen producties kan je terugvinden op alle muziekplatforms, zoals Spotify.

Aftrsun

Goed nieuws dus voor de festivalliefhebbers, want Aftrsun zal dit jaar opnieuw doorgaan op hun vertrouwde weide in Rillaar op 13 augustus. De organisatoren – Yannick Kagge Buelens, Brent Boon en Bert De winter - kozen dit jaar voor een editie voor duizend bezoekers, met als thema: A trip to Neverland.

“We hebben gekozen voor een kleine, gezellige editie met twee podia, met de focus op house, in de brede zin van het woord. We hebben ondertussen de plannen al gezien en we zijn zeer enthousiast over hoe het festival er gaat uitzien. Het gaat een topeditie worden”, aldus Buelens. “Aftrsun is een festival met een unieke sfeer en gelukkige gezichten. Kortom een dag die draait om ‘creating memories’.”

Volledig scherm Een vorige editie van Aftrsun. © Aftrsun

Welke dj’s kan je vinden op de aftrtrax stage?

Kagge & Bowen

Niels Feijen

Soulcity

Mike Ekim b2b Rizz

This Guy Jason

Andere dj’s

Djaxx

J.Køps

Tahko

Luytenant

Hurm

Demonsieur

HSCLLCTF

P!t & Pyke

Dresscode inspiration

Tinkerbell

Peter Pan

Lost Boy

Captain Hook

Smee