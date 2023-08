Tuinwijk mag voorstellen doen voor speeltuintje

Wat te doen in de Kempen dit weekend: van een gratis festival over een musical tot een fietsevene­ment

Heb je nog geen plannen voor het weekend van 19 en 20 augustus? Geen nood, wij lijsten vijf leuke activiteiten in de Kempen voor je op. Je kan uit de bol gaan op festivals, of je van je sportiefste kant laten zien tijdens het fietsevenement van de Kempen. Of bezorg je je kinderen liever een onvergetelijke dag?