Troostplek voor ouders van sterrekindjes dankzij kunstwerk van academie voor beeldende kunst

TREMELO RESTOTIP. D’Angelo serveert niet alleen de typische Italiaanse keuken: “Hier smul je evengoed van een lekkere tajine”

Bij restaurant D’Angelo in Tremelo kan je steevast terecht voor een lekkere pizza of pasta bereid door de Italiaanse chef Angelo Hanna. Zijn keukenkunsten etaleerde hij jarenlang in Keerbergen, maar door een speling van het lot, verhuisde hij zijn zaak afgelopen zomer naar Tremelo. Zijn menukaart oogt heel divers.

15 december