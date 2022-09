Trekpaard Cyril wint eerste kampioenschap boomslepen

​”Tijdens de proeven namen zowel ervaren als nieuwe voermannen het tegen elkaar op. Samen met hun aangespannen trekpaard dienden ze zo snel en foutloos mogelijk een parcours af te leggen waarbij niet alleen kracht maar vooral ook techniek erg belangrijk is. In totaal namen 14 paarden deel aan de wedstrijd”, zegt gedeputeerde Ann Schevenels.

​In de voormiddag was er een precisieproef waarbij 6 situaties uit het sleepwerk werden nagebootst. ​Hierbij eindigden de paarden Cyril, een Brabants trekpaard van 12 jaar van menner Marc Goossens uit Halle) en Kadé, een jonge Boulonnais, een zwaar trekpaard uit de Franse regio van Boulogne, van menner Davy Cools ex aequo. In de namiddag volgde dan een trekwedstrijd boomstammen, van licht naar telkens zwaarder, over een afstand van 25 meter. De trekpaarden moesten deze proef in diervriendelijke stap uitvoeren. Deze proef werd ook gewonnen door Cyril van menner Marc Goossens, waardoor hij ook eindwinnaar werd.