Tijdelijk parkeerverbod in aanloop naar 15 augustus

Zomerse verkeersac­tie in de politiezo­ne Demerdal

Het verkeersteam van de politiezone Demerdal heeft deze week een verkeersactie gehouden. Op drie verschillende locaties werd een snelheidscontrole gehouden. In de Nieuwstraat in Testelt bleek dat ongeveer 20 % (34/165) te snel reed, In de Diestsestraat in Scherpenheuvel-Zichem reden 60 van de 552 gecontroleerde voertuigen te snel, ongeveer 10 % dus en op de Halensebaan in Diest 129 van de 455 voertuigen. Met 28 % lag op deze locatie de overtredingsgraad het hoogst.