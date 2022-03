Ter Heidelaan afgesloten 21 op 22 maart

Aarschot Spirituele Expo Bloom komt op 20 maart naar Aarschot: “De spirituele beurzen zijn toeganke­lijk voor iedereen, enkel een gezonde dosis nieuwsgie­rig­heid is vereist”

Ook dit voorjaar staan de Spirituele Expo’s van Bloom - uitgever van het gelijknamige tijdschrift - weer op het programma van menig hallen en andere zalen in Vlaanderen. Organisatrice Eva Vanooteghem wil op deze manier de spirituele wereld toegankelijk maken voor alle lagen van de bevolking, vooral in een tijd waarin iedereen op zoek is naar antwoorden. Op 20 maart is de expo te vinden in de stadsfeestzaal van Aarschot.

10 maart