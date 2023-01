‘Ten Aarzel’ van Pieter Verelst in CC Het Gasthuis: “Als het je niet lukt om je dromen waar te maken, je zal zien, het kan altijd erger”

Net als in zijn vorige voorstellingen ‘Mijn broer en ik’ en ‘Amai’, staat in zijn nieuwe show absurdisme centraal. Toch is deze voorstelling net iets anders, want hierin brengt acteur en cabaretier,Pieter Verelst, een breed pallet aan verschillende vormen die te maken hebben met humor. Het ziet er niet naar uit dat je je gaat vervelen.

“ ‘Ten Aarzel’ gaat over een jongen die zijn droom probeert na te jagen, maar de verkeerde afslag neemt waardoor het op voorhand al gedoemd is om te mislukken. Op het sterfbed van zijn oma zegt ze hem dat hij zijn droom moet waarmaken”, vertelt Pieter Verelst. “En dat doet hij. Hij besteld een paard op Ali Express en waagt zijn kans bij Cirque Du Soleil. Het paard blijkt uiteindelijk al een tijdje dood bij zijn thuis te liggen.” Doorheen de voorstelling gaat de jongen op zoek naar bevestiging en erkenning, wat hij vroeger maar weinig gekregen heeft. De essentie van het verhaal? Als je iemand trots wil maken moet je niet met grote ambities of plannen afkomen, je moet gewoon jezelf zijn.

Pieter Verelst © ROB OUWERKERK



Quote Ik kwam op AliExpress een paard tegen. Dat vond ik wel heel grappig dat dat kon

Inspiratie

Aan inspiratie geen gebrek! “Door corona moesten we allemaal binnenblijven, en daar staat het paard wat symbool voor. Als er een paard dood in je gang ligt word je eigenlijk geïsoleerd in je eigen huis. Het enige dat je dan nog over hebt is jezelf en je eigen gedachten.” Dit zorgde voor een ludiek personage dat zichzelf in rare kronkels weet te wringen. “Thuis zitten zorgde er ook voor dat ik veel online bestelde. Zo kwam ik op AliExpress een paard tegen (lacht). Dat vond ik wel heel grappig dat dat kon”, lacht Pieter.



De voorstelling is lachen van begin tot eind. Dat Pieter getalenteerd is komt ook in deze voorstelling tot uiting. Met zang, humor, spel en muziek weet hij gemakkelijk het publiek in te palmen. Hij is van alle markten thuis, en dat maakt het voor de kijker eens zo interessant. Zijn vorige voorstellingen behaalden telkens vijf sterren, deze voorstelling moet zeker niet onder doen.

“Als het je niet lukt om je dromen of ambities waar te maken, dan kan je in de voorstelling troost komen halen. Want zoals je zal zien, het kan altijd erger”, aldus Pieter Verelst.

Praktisch

Benieuwd naar de voorstelling? Donderdag 12 januari in CC Het Gasthuis, op 20 januari in Merelbeke en 2 februari in Mechelen.

Info en tickets via https://www.pieterverelst.be/





