Straatverlichting gaat opnieuw aan en GAS-boetes worden verhoogd

Nieuw speelbos met multimove­pad in Averbode

Deze middag werd op de Weefberg in Averbode het nieuwe speelbos met multimovepad geopend. Een bijkomend attractiepunt in Landschapspark de Merode in de schaduw van de abdij. De speelzone werd verplaatst, fors uitgebreid én voorzien van een multimovepad met 12 speelse elementen. Verder kreeg het de nieuwe naam “De Weefberg”. Kinderen kunnen er ravotten op speeltuigen ingepast in de natuur. Het speelbos was een primeur voor de buitenspeeldag die ook woensdagnamiddag doorging.